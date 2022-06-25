[允许先租后售！湖北“租购并举”出新政 已交租金计入购房款_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动] 日前，湖北省出台《关于加快解决从事基本公共服务人员住房困难问题的实施意见》提出，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快解决新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体的住房困难问题。 《意见》明确提出，房地产开发企业未售商品住房，自愿可纳入保障性租赁住房，允许先租后售；商品住房项目配建并移交政府持有的保障性租赁住房，允许先租后售；商品住房项目配建开发商自持的保障性租赁住房，允许在土地出让时明确可先租后售，租赁满5年后，承租人可申请转为共有产权住房，购买部分或者全部产权。已交的租金，可以计入购房款。共有产权住房持有5年后，持有人在购买全部产权的情况下，可申请转为商品住房上市交易。 加大保障性租赁住房供给 《意见》明确，企事业单位依法取得使用权的土地，允许用于建设保障性租赁住房，需变更土地用途的，不补缴土地价款，原划拨的土地可继续保留划拨方式；利用集体经营性建设用地和产业园区配套用地建设保障性租赁住房。 《意见》明确，对闲置和低效利用的政府存量公房、商业办公、旅馆、厂房、…