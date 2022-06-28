[港股收评：恒指收涨0.85%，旅游、航空、餐饮股普遍上扬。携程集团收涨约17% 亚汇网] 【股市收盘】 香港恒生指数收盘上涨189.45点，涨幅0.85%，报22418.97点； 香港恒生科技指数收盘上涨31.0点，涨幅0.61%，报5103.89点； 国企指数收盘上涨76.82点，涨幅0.98%，报7893.76点； 红筹指数收盘上涨74.79点，涨幅1.94%，报3931.71点。 恒生科技指数涨0.61%，携程涨超16%，比亚迪电子涨12%，舜宇光学、瑞声科技等大涨，小米涨超3%，腾讯跌超3%。 出行等消费股集体爆发，携程涨16.54%，华住涨13.45%，复星旅游文化涨14.39%，永利澳门涨12.8%，金沙中国涨11.66%，中国国航涨10.06%，九毛九涨超8%。据国家卫健委网站6月28日消息，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。 腾讯跌3%，报价365.8港元。6月27日，腾讯午后1分钟从涨4%到跌超1%，1分钟市值蒸发1800亿港…