发生了什么？旅游、餐饮股大爆发，千亿巨头暴涨超16%_深圳热线

香港回归25周年将近，市场预期的利好正不断释放。港股早盘一路走低，但午盘14：00后出现一波直线拉升，一则利好推动下，市场由跌转涨，全面收红。 今日恒指涨近200点，收22418点，接近25000点关口，科技指数续涨0.61%。 推动市场反转的正是内地防疫政策的变化，卫健委开始放松入境检疫要求。最新防控方案显示，入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察＋7天居家健康监测”，调整为“7天集中隔离医学观察＋3天居家健康监测”。 受利好影响，港股航空、餐饮、消费、旅游、博彩集体拉高，各大龙头股涨势喜人。携程盘中冲高25%领涨，收涨近17%，最高价247港元甚至创下年内新高。华住集团大涨近14%，最高价也创下年内新高。 今年香港回归适逢特区政府换届。香港行政长官林郑月娥在社交平台上发布任内最后一则帖文，并多谢每一位留意帖文的市民和不少留言分享感受的读者。 她指出，离别在即，大家都感觉有点不舍。在香港回归25周年的重大日子，国家主席习近平将出席庆祝大会暨特区第六届政府就职典礼，彰显中央对特区的重视和关怀。 她称，习主席五年前在港的重要讲话，是她面对严峻挑战时的信心依靠；现在香港由乱转治，重…