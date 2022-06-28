[板块异动 第九版新冠肺炎防控方案发布隔离管控时间调整 酒店、旅游板块异动拉升_个股资讯_市场_中金在线] 智通财经APP获悉，6月28日，受第九版新冠肺炎防控方案发布隔离管控时间调整消息影响，A股酒店、旅游板块异动拉升，截至发稿，西域旅游(300859.SZ)涨超10%，众信旅游(002707)(002707.SZ)、华天酒店(000428)(000428.SZ)涨停，西安饮食(000721)(000721.SZ)、锦江酒店(600754.SH)、君亭酒店(301073.SZ)、西安旅游(000610)(000610.SZ)、全聚德(002186)(002186.SZ)、天目湖(603136)(603136.SH)等股拉升上涨。 国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，核酸检测措施从“集中隔离医学观察第1、4、7、14天核酸检测，采集鼻咽拭子，解除隔离前双采双检”调整为“集中隔离医学观察第1、2、3、5、7天和居家健康监测第3天核酸检测，采集口咽拭子…