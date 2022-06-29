女租客返回公寓 竟走出陌生男子公寓酒店保安_新浪科技_新浪网

女租客夜晚返回公寓，发现屋内竟然有一名陌生男子（右一）。受访者供图 单身女租客深夜返回公寓，发现密码门锁失灵，求助保安未果时，竟有陌生男子从屋内走出来，并自称是新租客。 2022年6月14日晚10时24分，雯雯（化名）下班回到租住的乐派公寓。“我想打开密码锁进屋，却发现门怎么也打不开。”雯雯核对房间号与门密码，在确认无误后再次尝试仍然不行。“我立即找来公寓保安，希望帮忙解决问题。保安与我再一次输入房门密码，依旧不能打开房门。” “我问保安为什么密码和房号都正确，却进不了自己的房间。他解释说，可能是门锁卡住无法进入。就在这时，让我终身难忘的一幕出现了：一名陌生男子打开房门，从房间里走了出来！我当时害怕极了，我租的公寓居然会进去陌生人。” 雯雯说：“那个男的告诉我，他是新租户，刚刚在乐派公寓办理了入住手续。但为什么我的房间会转租其他人，两个不同密码还能刷开同一间房门？”雯雯当场拨打报警电话。 雯雯回忆说：“我找到当时办理入住的工作人员，但对方只是提出帮我更换新床单。我真的非常后怕，如果当天晚上我在房间内睡觉，陌生男子突然闯入，简直不敢想象。” 从2021年9月底，雯雯以月租金2100元的价…