第三届哈尔滨·虎林“旅游﹢”产业融合发展论坛开幕_媒体_澎湃新闻-The Paper

黑龙江网讯（记者 佟宪鹏）6月28日，第三届哈尔滨·虎林“旅游﹢”产业融合发展论坛在哈尔滨北大荒国际饭店拉开帷幕。本次论坛是今年以来省内首个“线下”举行的文旅行业论坛。 第三届哈尔滨·虎林“旅游﹢”产业融合发展论坛现场 中共黑龙江省委宣传部副部长、省文化和旅游厅厅长陈哲宣布论坛开幕 鸡西市领导、黑龙江省2025旅游产业发展大会鸡西筹备组副组长陈立新致辞 虎林市作为全国农村经济综合实力百强县、中国明星县、中国绿色稻米强市、中国优秀旅游城市，先后被评为全国首批、黑龙江省第一个国家生态文明建设示范市，国家全域旅游示范区，虎头景区也成功晋级国家5A级旅游景区，域内的珍宝岛、乌苏里江享誉国内外。会上，与会知名企业家畅所欲言，深入探讨产业融合发展方向，深化拓展企地双方多领域合作。 虎林市委副书记、市长温永豹代表虎林市委、市政府致辞 会上宣布成立黑龙江省虎林市文旅产业发展促进会，吸纳虎林、牡丹江、佳木斯、大庆、哈尔滨、无锡等地共65家文旅企业，将加速在全省铺设旅游产业融合网络。虎林市文体广电和旅游局与黑龙江恒瑞健康产业集团签署虎林市虎头游客服务中心运营协议，龙垦臻选（无锡）品牌管理有限公司与恒瑞集团…