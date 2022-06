【 上海 8类 文旅 场所逐步恢复开放】上海:7月1日起,将在全市范围内逐步开放 博物馆 和美术馆,以及室内外所有类型A级 旅游 景区。7月8日起,逐步开放电影院和演出场所。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if