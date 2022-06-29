携程，一场说亏就亏的旅行_腾讯新闻

撰文 | 吴先之 编辑 | 冷泽林 “立不住，躺不下”，自从新冠以来，携程就没有好过，充裕的现金流也不可能让其在短时间倒下。 6月28日，携程发布2022年第一季度财报。数据显示，一季度营收41亿元，同比与同期持平。净利润方面，本季度亏损9.89亿元，去年同期净利润为18亿元，由盈转亏。 过去一个季度，因为封控原因，携程依然没有看到任何曙光。自2020年疫情爆发以来，营收唯一一次恢复性增长来自去年二季度，其余八个季度营收皆呈现负增长。 携程毛利率依然维持在70%以上，这表明业务本身并没有失去竞争力，亏损的主要原因还是来自疫情，这导致国内出行市场始终无法迎来反弹。 去年携程上市时，曾花了相当篇幅给市场讲了一个短途旅行的故事，并信心满满地认为短途旅行、当地游、国内精品及高端住宿体验的需求增长，将对冲一部分疫情所带来的风险。此外，携程持续加码内容营销，试图为疫情褪去做好准备。 众所周知，携程乃至旅游行业的问题已经不是单纯的疫情问题了，在不可抗力之下，所有人都得看看自己还有多少存粮。截至一季度末，携程短期投资、现金及现金等价物总计633亿元，余粮还是相当充裕。 双轮变独轮 住宿预定与交通票务是…