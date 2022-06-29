“一票难求”！上海飞三亚爆满，航空公司紧急换大飞机！三亚：大海想你了携程航班机票

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 中国基金报记者 文景 综合自上观新闻、周到上海、新民晚报等 近日，三亚放宽了对上海游客的防疫措施，上海飞往三亚的航班也随之迅速回暖。基金君发现，目前，多家航空公司执飞的上海至三亚航线的经济舱票价均无折扣，且出票迅速。部分航空公司为满足市场需求，还临时更换了载客量更大的机型。 @三亚市旅游推广局 也发文表示欢迎上海游客到三亚旅游。 三亚旅游局发文欢迎上海游客 上海赴三亚机票量爆增近1.5倍 近日，三亚放宽了对上海游客的防疫措施，上海飞往三亚的航班也随之迅速回暖。 去哪儿数据显示，刚刚过去的周末（6月25日-6月26日），飞赴海南的客流量比前一周周末几乎翻番。 去哪儿大数据显示，6月25日-6月26日的周末，飞赴三亚的机票出票量比前一周周末（6月18日-6月19日）增加了93%，飞赴海口的机票出票量增加了92%。其中，上海——三亚出票量增加近1.5倍。 海南延续火热趋势，携程平台数据显示，截至6月27日20时，海南搜索热度比前一日继续提升47%。在6月25日-6月26日周末中，前往三亚及海口的旅客，男性比例占据六成以上，女性占比不到四成，2…