旅游 好消息！三亚鹿回头风景区7月1日起免费开放_TOM旅游

近日，三亚市举办 三亚鹿回头风景区 免费开放新闻发布会。发布会上正式宣布，为打造国际旅游胜地，加快建设国际旅游消费中心核心区，三亚鹿回头风景区将于2022年7月1日开始对国内外游客和市民免费开放。 三亚鹿回头风景区为国家4A级旅游景区，坐落于三亚市西南端鹿回头半岛内，景区三面环海、一面毗邻三亚市区，是登高望海和观看日出日落的制高点，也是俯瞰三亚市全景的佳处，1994年即被评为国家级风景名胜区。在鹿回头风景区五岭的最高峰，鹿回头雕塑矗立，三亚市得名“鹿城”正源于此，这是既是景区标志性景点之一，也是三亚的城市雕塑。 发布会当天，三亚市政府副市长严连勇表示，三亚市委市政府充分发扬“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神，进一步拓展旅游消费空间，构建旅游消费新业态，推动旅游业转型升级，实现高质量发展，打造旅游消费领域高度开放新局面。鹿回头风景区免费开放后，将持续与三亚湾、大东海、临春岭等景点山海联动，打造三亚“城市会客厅”，多维度丰富市民游客获得感、幸福感，打造行行涉旅游、时时有服务、处处有美景、人人皆体验的开放型景区，不断提升三亚旅游城市形象，吸引世界目光驻足，把三亚打造成既有颜值又有温度…