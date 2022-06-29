旅游 河北石家庄发布2022年7大主题、10条乡村旅游线路_媒体_澎湃新闻-The Paper

为充分发挥乡村旅游对乡村振兴的带动作用，丰富乡村旅游产品供给，培育乡村旅游优质品牌，为建设现代化、国际化美丽省会城市提供强有力支撑，6月29日，石家庄市文化广电和旅游局联合各县（市、区）文旅部门精心谋划，推出了2022年石家庄市7大主题、10条乡村旅游线路。 红色乡村游 线路1： 西柏坡景区 拦道石（中共中央北方分局陈列馆）→西柏坡镇北庄村（歌曲《团结就是力量》诞生地）→西柏坡景区→李家庄（中共中央统战部旧址）→天桂山（白毛女艺术陈列馆）→沕沕水（新中国第一座水力发电站）→井陉矿区中央人民广播电台旧址 线路2： 宋家庄抗战遗址纪念馆 宋家庄抗战遗址纪念馆→正定县岸下村→车谷砣村→井陉矿区万人坑纪念馆→豆腐庄惨案纪念馆→六市庄烈士墓园→长沙烈士纪念碑→太行一分区司令部旧址 乡村振兴游 线路3： 塔元庄村 梁家沟村→李家庄美丽乡村→东方巨龟苑→东土门村→鹿泉区岸下村→塔元庄村→肥畾国庄园→西贾庄山楂小镇→周家庄农业特色观光园→深泽县白庄乡小堡布艺 乡村体验游 线路4： 德裕古镇（观枣驿站） 古树里生态休闲园区→藁城现代农业观光园→栾城南留村慧灯庄园→柳林屯村（柳林小镇） →中国蜜蜂博物馆→…