[旅游、酒店餐饮板块再度活跃 西域旅游盘中大涨近19% 近四日涨超50%_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动] 旅游、酒店餐饮板块29日盘中再度拉升，截至发稿，西域旅游涨约12%，盘中一度大涨近19%，该股近四个交易日涨超50%；丽江股份涨停，该股近四日涨逾40%；华天酒店亦涨停，近四日涨超33%；同庆楼涨逾6%，众信旅游、华侨城A、九华旅游等涨超3%。 西域旅游昨日晚间在公告中指出，随着疫情防控形势逐渐好转，自6月下旬国内跨省团队游陆续放开，各地出行政策不断宽松，国内旅游行业逐步恢复。除此之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。 丽江股份也表示，近期公司经营情况正常，因疫情防控形势持续向好及疫情防控政策优化调整，公司近期业务恢复情况良好，但新冠疫情尚未结束，对公司经营的影响尚未消除。 消息面上，旅游等板块迎来政策利好，6月28日，国务院联防联控机制发布新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测调整为7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测，核酸检测措施从集中隔离医学观察第1、4、7、14天核酸检测，采集鼻咽拭子，解…