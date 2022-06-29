女子住宾馆发现床上被子不对劲, 掀开被子竟然发现这个!傻掉了！被单酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 住酒店宾馆是大多人都经历过得事情，然而在酒店里面也发生过各种各样的奇葩事件，下面这位女子遇到的事情让她更是懵，我们一起来看一下！ 女子是市场部的业务员，她的工作性质就是经常面对出差这个情况，一个月至少半个月都是在外地出差，住酒店的生活，公司上级又给她了一个项目，让她去外地谈，听说这次谈好，公司会升职加薪都不一定呢！所以女子精神饱满，斗志昂扬。 到了外地之后，肯定是先预订好酒店，行李放进去之后，再出去谈事情，当她到了一家宾馆的时候，开了一间房间，进去之后本想东西往地上一放，自己直接躺在大床上，休息一下，坐车太累了，还没等她往床上躺，女子发现床上的被单下面怎么鼓鼓的一团，并且还会动呢？女子还在犹豫，这是什么东西？ 太过于好奇，直接将被单给掀开，被单下面竟然藏着几只黑黑的小东西，这是小狗狗，它怎么会跑到这里呢？难道是宾馆里面的母狗在这里生下的它们，女子当时都懵圈了，根本顾不上思考这些，直接叫来工作人员，要求要退房，这是人的床，怎么连小动物也都爬上来的，这家管理的也太不合理了。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号…