云平台竞逐混合办公新模式 行业并购整合提速携程_新浪财经_新浪网

炒股就看 金麒麟分析师研报 ，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券时报记者 王小伟 从3月至今，携程混合办公制度推行刚满百日。6月28日，携程集团CEO孙洁对媒体公开表示，从前期实验和正式推行的结果来看，离职率下降，员工的支持率和幸福感都有提升。部分中高层所担心的效率降低、难以管理等问题，并没有真正出现。 携程是中国头部互联网及云平台中首个明确采用混合办公模式的公司。今年3月，携程启动在全公司推行混合办公制度，员工可以每周申请1-2天远程办公，符合条件的员工可自行选择办公地点，既可以是家里，也可以是咖啡厅或者度假酒店等。这家大型公司首次面向大部分员工推出“3+2”混合工作制之后明确表示，或在本轮疫情得到有效控制后，在更大范围内推广和应用。 混合办公模式并非携程独有。证券时报记者根据公开资料梳理，近年来，Twitter宣称员工可以永远远程工作；Dropbox宣布集中工作的办公空间会慢慢退出；微软、苹果、亚马逊也正在将混合办公常态化。 Poly博诣日前发布了一份全新的调研报告《新办公时代劳动力的招聘、留存及增长》，其中显示，新冠肺炎疫情刷新了企业和员工的作业模式，灵活办公的…