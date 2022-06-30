行程卡“摘星” 旅游业多维度纾困行程卡旅游_新浪科技_新浪网

来源：北京商报 在多个利好政策下，旅游企业有望迎来“春风”。6月29日，在文旅部召开的第二季度例行新闻发布会上，文旅部产业发展司副司长马力表示，下一步，文旅部将从金融支持、推动创新业态、拉动消费等方面进一步帮扶企业纾困解难，激发旅游市场活力。同时，据工信部网站消息，即日起取消通信行程卡“星号”标记。消息一出，旅游平台搜索量大涨。在业内人士看来，多种利好政策的不断出台给旅游市场注入了强心剂。随着多地放开跨省游，暑期旅游市场可期。 多措并举促进文旅消费 今年以来，如何帮助旅游企业纾困，激发旅游市场活力，成为旅游主管部门的重要任务。马力介绍，上半年，文化和旅游部与多个有关部门加强协同，加大了对文旅企业的政策帮扶力度，助力企业减轻经营压力。随着各项政策措施持续发力，6月以来，各地文化和旅游活动逐步恢复，市场开始回暖。 马力还表示，文化和旅游企业目前还面临较大困难，稳市场主体、保就业压力依然很大。下一步，文旅部将策划实施促进文化和旅游消费行动计划。 具体来看，行动计划主要分为四个方面，首先，持续实施文化和旅游消费助企惠民行动计划，对纳入计划支持范围的文旅小微企业银联二维码交易产生的手续费，按照一…