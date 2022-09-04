我市强力推进保障性租赁住房建设 提升新市民居住幸福成色_新浪财经_新浪网

深度调研新市民、新毕业大学生需求，我市确定“十四五”期间10万套保障性租赁住房储备目标，进而组织各区合理制定年度建设计划 今年以来，共筹建保障性租赁住房项目91个、3.06万套（间），完成20项民心工程任务目标的102%，实现投资16.25亿元 2021年8月至今，累计筹建保障性租赁住房项目130个、4.16万套（间），实现投资24.81亿元。其中，已完成建设并投入运营的项目55个、1.62万套（间） 从市住房城乡建设委获悉，为扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题，我市住建部门因地制宜、分区施策，强力推进保障性租赁住房建设，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，着力破解新市民、青年人的住房难题，努力提升新市民居住幸福成色。今年以来，我市共筹集建设保障性租赁住房项目91个、3.06万套（间），完成20项民心工程任务目标的102%，实现投资16.25亿元。其中，已完成建设并投入运营的保障性租赁住房项目27个、0.86万套（间）。 用足政策 企业降成本、租户住得起 “终于有属于自己的厨房和卫生间了。50平方米的一室一厅，每月租金2000元出头，跟合租比价格相差不…