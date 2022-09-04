安吉丽娜朱莉一条长裙“走天下”，上班、旅游、逛街，都离不开它 巧百搭 2022-09-04 09:41 山东 关注 安吉丽娜朱莉作为欧美国家享有盛誉的国际大明星，走到哪都受人追捧，近期一条关于“安吉丽娜朱莉白色连衣裙”的话题受到众多人关注。 在这个话题下，我们可以看到安吉丽娜朱莉身穿白色连衣裙出入各种场合的镜头，“一衣封神”的她把白色连衣裙的精髓展示得淋漓尽致，仙、活、灵、欲，应有尽有。 打开网易新闻 查看更多图片 安吉丽娜朱莉的穿衣风格是独一无二的，慵懒又随性，禁欲又霸气、佛系又仙美，这次身穿白色长裙入镜展示出了她百分百的美。 松紧款的吊带连衣裙上身，清纯减龄又能秀身材，随着身材轮廓变化的松紧款衣身更是人性化地勾勒出了她的完美身形，前凸后翘的视觉效果不仅满足了欧美人的审美，放在亚洲时尚圈中，也能赚足回头率。 为保证纯白色吊带裙的纯粹和清秀，她特意选择了没有任何花型的纯色设计，白到发光的视觉效果宛如天女下凡。 不瞒大家说，纯白色长裙与夕阳十分般配，逆光拍摄效果更是封神，喜欢白色长裙的姐妹，可以赶在落日前拍摄一组大片，如果你只是想日常穿出门，一定要保证妆发和气质双到位，否则很容易变得不伦…