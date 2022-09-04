两天就能传播一代，专家提醒：这样做好防护！

经武汉市疾控中心病毒基因测序 武汉市本轮疫情病例感染的 新冠病毒基因组序列为 奥密克戎变异株BA.2.76 经同国内本土病例、输入病例 数据库比对 与西藏疫情致病高度同源 “从武汉本轮疫情中感染者的发病情况来看，主要是上呼吸道感染为主，病毒容易大量增殖和排毒， 潜伏期短，传染力更强。 ”武汉大学公共卫生学院教授谭晓东指出，结合全国各地疫情情况来看， BA.2.76变异株是目前传染性最强、传播速度最快的毒株。 谭晓东表示，综合近期国内外有关奥密克戎变异株流行病学特点及代际传播间隔时间的研究结果来看， 奥密克戎变异株仍在发生不断变化，病毒传播速度更快，传播代际间隔约2天左右。 “除传播速度快、传染力强外，BA.2.76变异株还呈现出隐匿性强的特点。”谭晓东说，从暴露于病毒到核酸采样检出阳性，多数感染者需要2天左右时间， 为了早期及时发现隐匿在社区的新冠病毒感染者，需要连续开展多轮的核酸检测。 谭晓东表示，由于奥密克戎株在短时间内能快速传播，只有反应及时迅速，以快制快，尽早通过核酸检测筛查出阳性感染者并采取管控措施，才能阻止病毒传播链延长，避免传染更多人。 “除了要早点做，还要多次做，才能揪…