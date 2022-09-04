北京发布10条艺术之旅主题游线路 旅行 中工网

原标题：北京发布10条艺术之旅主题游线路 中工网讯（工人日报-中工网记者苏墨）第十三届中国艺术节9月1日在北京开幕，开幕前夕，北京市文化和旅游局推出10条“漫步北京-美好体验艺术之旅主题游”线路。 其中，线路一为“美好体验京剧国粹”，包含烟袋斜街→恭王府大戏楼→梅兰芳纪念馆→富华斋饽饽铺→梅兰芳大剧院。线路六为“美好体验剧场书店”，包含嘉德艺术中心书店→涵芬楼（商务印书馆）→外文书店→来今雨轩茶社→中山公园音乐堂。 这10条旅游线路覆盖了十三艺节北京各主要展演场馆，结合场馆特点和周边文旅资源，以展演场馆为核心，以慢行交通系统为纽带，以文化场所、旅游景点、网红打卡地为节点，主题鲜明、规划合理，带领市民游客观演出、看展览、赏风景、品美食，共享“艺术的盛会、人民的节日”。 亿万职工的网上家园 [关于我们](/c/2022-07-14/7100201.shtml) | [版权声明](/c/2022-07-14/7100204.shtml) | 违法和不良信息举报电话：010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话：010-84151598 Copyright © 2008-2022 …