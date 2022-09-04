发展生态旅游，游客每年增加“10万+” 旅行 中工网

原标题：发展生态旅游，游客每年增加“10万+” 中工网讯（工人日报-中工网记者柳姗姗 彭冰 通讯员韩欣妍）近日，吉林省桦甸市十里长堤两岸的莲花湾引来游客无数。这片由“臭水沟”改造而成的“华池”，是桦甸大力发展生态旅游的重要成果之一。近年来，该市积极践行“两山”理论，加快旅游产业转型升级，使游客以每年“10万+”的速度递增，生态旅游逐渐成为当地经济发展新的增长点。 据介绍，桦甸有着丰富的生态旅游资源，森林覆盖率高达66.13%，松花江、辉发河两大水系连接251条中小河流，串起白山湖、红石湖、松花湖，肇大鸡山、红石两座国家森林公园也声名在外。 从2017年开始，桦甸强力推进水生态环境改善，在辉发河故道累计投资2.6亿元，开展清淤疏浚、雨污分流改造、绿化美化等工程，建设亲水栈道，栽植荷花12公顷，栽种旱柳、垂柳、云杉等树木927株。同时，桦甸全面推进蓝天、碧水、青山、黑土地保卫战。2021年空气优良天数占比达到93.9%，国考断面优良水体比例达到100%。 亿万职工的网上家园 [关于我们](/c/2022-07-14/7100201.shtml) | [版权声明](/c/2022-07-14…