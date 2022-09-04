预计中秋假期长线游企稳回升 旅行 中工网

原标题：预计中秋假期长线游企稳回升 中工网讯（工人日报-中工网记者吴丽蓉）暑热退场，中秋小长假近在眼前，携程近日发布的《2022年中秋及秋游预测数据报告》显示，自端午中远程旅游市场出现拐点以来，国内旅游市场保持本地、周边游加速复苏，长线游企稳回升的发展态势。 随着暑期以来各项疫情防控措施的优化调整，游客出行信心提升。尽管只有3天假期，伴随着节日回乡团聚潮，中秋远程出游需求提升。截至8月30日，今年中秋本地游、周边游、长线游订单占比分别为23%、24%、53%，长线游较今年端午同期占比提升幅度近三成。今年全国中秋热门目的地TOP10分别为：上海、北京、南京、长沙、杭州、长春、广州、青岛、苏州、西安。 携程研究院高级研究员谢晓青表示，中秋假期旅游半径有望达到今年假期新的峰值，但远途市场能否进一步打开，仍需视近期各地散发疫情发展态势而定。今年以来，游客提前预订期缩短、出游取消率走高令旅业商家经营不确定性增强，在本地、周边游既定趋势下、长途游缓步增长中，如何通过产品升级、内容升级提升游客重游率，成为旅业商家面临的挑战。 亿万职工的网上家园 [关于我们](/c/2022-07-14/710020…