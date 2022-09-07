数字化创新推动可持续转型

东京2022年9月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 富士通宣布将于2022年10月12日举办Fujitsu ActivateNow 2022线上全球大会。届时，富士通将向社会、客户、合作伙伴及商业领袖展示其可持续转型（Sustainable Transformation）愿景，以及最新的技术与成功案例。

围绕"数字化创新推动可持续转型"这一主题，Fujitsu ActivateNow 2022将为参会者带来精彩纷呈的主题活动。其中，富士通集团首席执行官兼首席数字化转型官(CEO & CDXO)时田隆仁(Takahito Tokita)和首席技术官Vivek Mahajan将发表主题演讲，特邀嘉宾将展开圆桌对话，而针对不同地区的专场会议环节也将展示富士通如何为可持续发展的未来提供解决方案，从而应对紧迫的社会课题。

当前，人类正面临着气候变化等环境问题所带来的生存威胁。与此同时，包括贫困、人权侵犯、人口老龄化以及疫情等社会问题也引发了前所未有的不确定性。全球商业和社会领袖需要快速转变思维，将环境与社会的可持续发展作为当务之急，拥抱新的商业模式。

富士通认为：未来10年的第一要务是通过数字创新推动可持续转型，这意味着转变业务，为我们的环境、社会和经济带来积极变化。富士通的企业目标是"通过创新构建可信社会，进一步推动世界可持续发展"。在这一目标指引下，我们正在通过Fujitsu Uvance推进自身的企业管理与运营，并依托全面的数字化解决方案与服务组合，为客户业务的可持续发展以及解决各种社会课题做出贡献。

作为富士通连续第三年举行的线上全球大会，Fujitsu ActivateNow 2022将为各位带来独特的体验。其中，前F1冠军车手尼科·罗斯博格将作为特邀嘉宾发表主题演讲，他在退役后将注意力集中在可持续发展投资及创业领域。届时，罗斯伯格将分享他对实现可持续转型的见解。

Fujitsu ActivateNow 2022活动概况

一、时间:

2022年10月12日（周三）

提供按需播放功能。

更多信息请参考中文官网。

二、活动内容及安排：

全体会议（针对所有地区）

开场演讲 （时长约60分钟）

富士通集团首席执行官兼首席数字化转型官时田隆仁将发表开场演讲，全面阐述富士通战略方向，以及如何与客户及合作伙伴携手，实现可持续转型，建立一个更美好的世界。

在演讲过程中，来自富士通的高管以及外部特邀嘉宾也将与时田隆仁互动：

富士通集团首席技术官Vivek Mahajan将携多位富士通全球技术负责人，深入解读富士通在人工智能、量子计算以及网络等方面的技术愿景和创新，以及富士通如何通过数字化创新实现业务变革与社会转型。

接下来，富士通集团首席运营官兼首席数据及流程官（COO & CDPO）古田英范（Hidenori Furuta）将与帝人株式会社（TEIJIN LIMITED）总裁兼首席执行官内川哲茂（Akimoto Uchikawa）展开对话，分享两家公司如何推动转型，从而实现未来社会的可持续发展。此外，Bosch.IO公司董事总经理、联席首席执行官兼首席技术官Andreas Nauerz博士，以及Botanical Water Technologies公司联合创始人兼首席执行官Terry Paule也将各自分享他们与富士通合作，共同改善人们生活的案例。

最后，各位还将听到来自特邀嘉宾的主题分享。

Fujitsu Uvance 会议（时长约15分钟）

富士通集团全球解决方案主管岛津惠（Megumi Shimazu）将在该环节中致开幕词，并通过实际案例来分享客户如何利用Fujitsu Uvance创造的新价值，将人、技术和创意连接起来，从而解决各种社会课题。

2. 地区专场

地区专场会议环节将有来自富士通全球各地的高管带来主题演讲，共同探讨商业及社会环境的发展趋势，分享最新的变革举措、先进技术与服务（内容将因地区而异）。

在线资源

Fujitsu ActivateNow 2022中文官网

https://www.fujitsu.com/cn/microsite/activatenow/invite.html

富士通即将举行Fujitsu ActivateNow 2022 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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