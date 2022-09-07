旅游、培训、时尚、康养多领域延伸“冰雪＋”加速释放冰雪消费潜力旅游_新浪财经_新浪网

转自：国际商报 ■本报记者 王旭光 “加油加油！”“一会儿你下来我试试。”2022年中国国际服务贸易交易会体育服务专题展区某展台附近格外热闹，动感单车集群系统、划船机集群系统等体验项目颇受欢迎，吸引了一大批观众参观体验；在奥地利国家展团，一台室内模拟滑雪机引得观展人群跃跃欲试，而再向里看，两架索道缆车被陈列于场地中央，入口处设置有雪场门禁系统，整体展台真实还原了滑雪场全套服务流程……在后冬奥时代，如何抓住这一重要发展窗口，兑现冰雪产业无穷潜力是业界广泛关注的话题。 冰雪运动热度不减 “2021年北京市体育场地数量4.24万个，人均体育场地面积已达到2.69平方米，其中滑冰场地112个、滑雪场地35个。”在日前举办的国际冰雪产业发展论坛上，北京市体育局二级巡视员张华在发布2021年北京市体育场地主要指标数据公报时如是表示。实施“冰雪＋”战略，打造冰雪经济体系，推动冰雪经济高质量发展是当前冰雪产业发展的重点所在。 来自意大利的天冰集团本届服贸会带来了在冬奥会同系列基础上进行了技术提升和创新的产品，如全新的TR10全自动炮式造雪机、Engo IceWolf Classic浇冰车等。天冰集团e…