女子被埋4小时成功脱险 回述地震发生瞬间地震酒店救援

央视网消息： 在四川泸定6.8级地震震中磨西镇，地震使一酒店发生垮塌，酒店员工罗晓敏被掩埋在废墟中，经过4个小时的救援，她被成功救出并送往医院。目前，罗晓敏身体情况相对比较平稳。在征得医生同意后，她接受了总台记者采访，为我们讲述了地震的瞬间。 罗晓敏向记者描述了地震发生时的瞬间，当时酒店建筑主体发生倾斜，一、二楼破坏严重，导致整栋楼倒塌在了路边。 伤员 罗晓敏： 我在办公室，空间比较狭小，来不及跑，只听到声音，楼就塌下来了。 附近群众发现楼内有人被困后，迅速向消防人员求助。海螺沟景区消防救援大队派出8人，携带破拆工具前往救援。 海螺沟景区消防救援大队初级专业技术干部 刘江： 我们发现只能从3楼的楼板处往下破拆，然后想办法把被困人员救出来。被困人员的位置是位于2楼的办公室，我们先是用手动破拆工具组破拆了3楼的水泥楼板，破拆先打出一条缝，再用液压剪将水泥钢筋剪断，一块儿一块儿把3楼的水泥楼板搬出。 随后，消防人员将阻挡物逐层清除，救出了罗晓敏。 据介绍，当时被困在酒店的有4人，最终有3人被救出，1人不幸遇难。目前，获救的3人均在医院接受救治。