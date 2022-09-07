中秋当晚月最圆 “十佳赏月航线”供挑选 旅行 中工网 原标题：中秋当晚月最圆 “十佳赏月航线”供挑选 羊城晚报讯 记者唐珩报道：中秋节将至，飞常准联合中国科学院紫金山天文台发布“2022中秋十佳赏月航线”及“2022中秋赏月时间表”。据飞常准大数据显示，中秋节当天（9月10日）18时到23时59分，全国计划执行的赏月航班共1607个，其中共有304个计划航班为“最佳赏月航班”。 今年中秋十佳赏月航线则为昆明-上海、昆明-杭州、北京-长沙、西安-广州、青岛-广州、重庆-杭州、大连-上海、长沙-上海、郑州-广州、兰州-上海。 中国气象局预测，中秋假期期间，中东部地区无大范围强降雨和高温天气、气温起伏小，总体适宜出行。 中国科学院紫金山天文台科普主管王科超介绍，今年中秋节月亮最圆时刻为北京时间9月10日17时59分，正值黄昏时分。太阳落山不久，珠圆玉润的月亮便从东南方悄悄升起，在夜空中陪伴我们共度良宵。 亿万职工的网上家园 [关于我们](/c/2022-07-14/7100201.shtml) | [版权声明](/c/2022-07-14/7100204.shtml) | 违法和不良信息举报…