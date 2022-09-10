旅游 2022北京朝阳国际文化旅游节将举办百余场特色文旅活动_TOM旅游

9月9日，由 朝阳区文化和旅游局 主办的 2022北京朝阳国际文化旅游节 拉开帷幕。9月至11月，2022北京朝阳国际文化旅游节将举办百余场特色文旅活动，以丰富多样的新消费场景，推动文化和旅游产业高质量发展，为朝阳区文旅融合和社会经济发展注入新活力。 本届国际文化旅游节以“潮朝阳 FUN生活”为主题，将联动域内重点商圈商城、公园景区、文创园区、体育场所等，在全区设置12个分会场，将开展北京温榆河公园首届温榆潮玩生活节、国家速滑馆（“冰丝带”）奥夜·月光文化广场活动、蓝色港湾“2022 SOLANA 蓝色港湾艺术季”、北京酷车小镇2022酷车国际文化节、颐堤港灵感焕新艺术展、亮马桥官舍玖玥吉市、北京音乐产业园潮玩black音乐季、751国际设计节、首创·郎园Station“一带一路”美食嘉年华和北京图书市集、丽都（国际）露天音乐电影周、北京郡王府饭店吉古移动艺术馆中秋市集、斯普瑞斯2022潮流艺术节等大小百余场活动。 本次文化旅游节活动内容丰富多彩、形式多种多样，既有文化、艺术类，也有生活、美食类，以及体育户外潮流嘉年华等，充分彰显朝阳年轻、时尚、活力形象，邀请广大市民游客走进朝阳、感受…