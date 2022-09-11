涉嫌虐待未成年人，多伦多电影节紧急叫停《斯巴达》 亚汇网

当地时间9月8日，第47届加拿大多伦多电影节正式揭幕。之前的两届多伦多电影节，因新冠疫情而受到不同程度影响，随着疫情趋缓，这一届多伦多电影节全面恢复常态。影院可以满座；观众不用佩戴口罩，也不用出示疫苗证明；放映影片总数将达到260多部，大大超过去年的130部。 相比同在九月揭幕的威尼斯电影节，多伦多电影节在历史感、话题性和明星数量等方面，自然是无法相提并论。而且多伦多电影节本身不设竞赛单元，没有专家评审团，仅有观众负责推选最受欢迎影片。正是因为这种种差异，反而让多伦多电影节多了不少草根属性，更接地气，成了真正属于影迷的嘉年华。 今年的多伦多电影节，观众人次预计也在50万上下，主要都是来自加拿大和美国的普通影迷。因此，从某种意义上来说，一部新片――尤其是小成本独立电影、文艺片、针对特定粉丝群的类型片――究竟存不存在票房潜力，会不会吸引普通观众进场，该不该投入资金好好做宣发，要不要大面积铺开在北美市场做全面公映，与其看它在威尼斯电影节上获得多少分钟的所谓现场观众起立鼓掌，还不如看看它在多伦多放映时究竟有没有满场。 开幕影片《泳舞姐妹》海报 今…