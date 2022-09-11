敬老无碍轻旅行 嘉义爷奶重阳佳节天伦乐

【大纪元2022年09月11日讯】（大纪元记者李撷璎台湾嘉义报导）落实老人福利政策，坐上无障碍专车欢喜出门，吃一口难忘的嘉义好滋味、逛一逛友善的嘉大昆虫馆、跟孙儿好友一起在月桃故事馆做个DIY面膜敷脸真的好好玩，今年的9月9不仅全家团聚中秋赏月，更是简军爷爷和周丽云奶奶最开心的重阳佳节了！ 简军爷爷和周丽云奶奶参加的是9月7日嘉义市2022年敬老暖心无碍轻旅行。这趟旅程透过由嘉义市身心障碍朋友担任友善特派员精心设计，无论是餐厅、景点、体验活动，全都考量到长辈最需要的无障碍环境和出门旅游的各种考量，更有裕隆集团捐赠无障碍车辆租赁到府接送公益服务趟次，让因中风长期行动不便的简爷爷和有轻微失智的周奶奶也能一圆重阳跟家人一起出门玩的心愿。 简爷爷女儿简淑梅说，爸爸最爱嘉义美食！今天当她看到以前最爱来吃的郑抄手川菜馆在嘉义市政府协助下，不仅有移动式斜坡板可让轮椅方便进入，更贴心在厕所装设扶手，还有紧急求助铃，让行动不便老人家更方便与安全如厕，心里除了感动之外，更觉得只要环境友善就能鼓励更多照顾行动不便家人像她自己这样的照顾者，更愿意也更安心带着长辈出门旅游。 周奶奶女儿赵玮莉也说，真的好久都没有…