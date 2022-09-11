jtozpd铜川过氧化氢银离子消毒剂哪家好-首商网

环境喷雾杀菌、室内空气熏蒸或喷雾杀菌。医院（尤其传染病医院）、托儿所、影剧院、车辆、旅馆、理发店、浴室消*菌，能有效地防治各种传染病及皮肤病。禽畜养殖场、屠宰场杀菌消毒、能防治多种疾病及传染病，尤其对猪口蹄疫、鸡白痢、鸡瘟疫、鸡霍乱等多种传染病的防治，效果尤为明显。水产养殖、水体、环境、用具杀菌消毒、养殖饲料的杀菌防腐、养殖池塘的清塘消毒。对蔬菜大棚的空气、土壤消*菌。配制方法，本产品分一元型、二元型二种，一元型可根据需用量直接配制使用。二元型分为A、B剂，分别包装（A液溶点是16.6℃-16.7℃ ），配制时将A、B液以A：B=2：1的比例混合搅匀至阴暗处放置24小时后，再根据需用量和稀释浓度配制使用。 随着人们对三桥牌*消毒剂优点的进一步认识，其得到了广泛的应用，不少养殖场把*消毒剂当作*消毒剂进行日常消毒，特别是在猪场控制口蹄疫病流行时使用，有着非常明显的效果。*作为酸性消毒剂，对非囊膜病毒（口蹄疫病毒、猪水疱病病毒及鸡法氏囊病毒）有着超强的杀灭能力。但是养殖户对该消毒剂还缺乏必要的了解和认识，以致在使用上存在一些不当,降低了消毒的效果。为了加深大家对*特性，使用及注意事项等方面…