"全域联动 全民共享"2022萧山文旅惠民畅游季

杭州2022年9月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年9月9日晚，迎着凉爽的秋风，伴着皎洁的明月，"全域联动 全民共享"2022萧山文旅惠民畅游季在湘湖正式拉开序幕。畅游季由启动仪式、湖月集市、萧山文旅惠民大放送、湘约游雅集、百县千碗特色展、《湘风醉月夜》音乐会六个部分组成，整个畅游季活动将持续至10月7日。

本次活动由萧山区文化和广电旅游体育局、萧山区农业农村局、萧山区商务局、湘湖国家旅游度假区管理委员会主办，萧山区文化和广电旅游体育局党委委员、副局长沈文明，萧山区农业农村局党委委员、总工程师凌钢，萧山区商务局党委委员、总经济师潘灵敏，湘湖国家旅游度假区管委 党工委副书记、副主任马建祥出席本次活动。

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初秋晚风时，湘风醉月夜。《湘风醉月夜》音乐会的登场让观众大饱耳福，循序渐进的乐章犹如渐浓的秋意一般沁人心脾，启动仪式上，令人惊喜的畅游季期间各企业在"惠享于民"活动期间的特定优惠折扣的精彩亮相，引爆活动氛围，让观众惊喜连连。同时，各位领导共同按下启动台按钮，"2022萧山文旅惠民畅游季"字样随之亮起，萧山美景在大屏上一一展现，壮观的音乐喷泉，绚丽的灯光，湘湖水景秀也同步上演，开启"全域联动 全民共享"2022萧山文旅惠民畅游季的奇幻之旅。

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湖山广场上，一眼望去，人声鼎沸，热闹非凡，是湖月集市开张啦！21家商家带来各式商品，美食饮品令人垂涎，非遗产品展示古典美学，萧山代表性景区酒店共同参与活动，后备箱集市引爆集市潮流。游客穿梭于这自由的市集之中，不时齐聚摊位两旁，流连忘返。

闲庭信步，耳畔传来一阵阵激烈打斗声，"致竞亚运 共逐荣耀"电竞交友赛四强战队正激烈开赛中，"双杀！""三杀！""五连绝世！"，选手的手指在屏幕上飞速点出残影，观众的叫好声浪一波高过一波，解说的情绪随着胶着的比赛形式越来越激动，呈现出别样的亚运风采。

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文旅惠民畅享。畅游季期间的萧山文旅惠民大放送，联动商家推出"惠享于民"特定折扣，例如：湘湖小隐，4-5人套菜更可免费游湖，酒吧露营券买一赠一；跨湖楼餐饮六折起，享受10人精品套餐；太虚湖度假酒店推出"浮生逍遥"亲子套餐；畅玩戴村镇三清园户外运动公园（门票，七彩滑道，卡丁车，实弹射击）等，惠民享不停。

惊喜持续不断，在9月9日到10月7日之间，将发放三轮餐饮类消费券、文旅体育类消费券，还将在萧山文旅小程序上持续推出四轮涵盖旅游度假，民宿酒店，餐饮美食，文化体验等文旅惠民券手速拼抢活动，有近30项内容，500多张文旅惠民券（相关活动信息将发布在萧山文旅公众号上），真正做到给民众总福利。

萧山文旅惠民畅游季整合与人民生活息息相关的美食、文化、旅游、运动等活动，展现萧山丰富的文化旅游资源，借力助推萧山文旅业发展，真正做到让利于民，便民生活，同时以文化旅游为核心，以文旅助阵消费，带动各行各业发展，扩大萧山文旅品牌影响力，打造萧山文旅金名片。

慧享于民，畅游萧山。

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