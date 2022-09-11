"2022金沙物美嘉年华"中秋佳节隆重开幕

9月10-12日一连三天于金光会展免费入场

持续响应特区政府的振兴经济政策

为中小微企业及金沙零售商提供大型免费展销平台

澳门2022年9月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — "2022金沙物美嘉年华"周六于澳门威尼斯人隆重开幕，一众特区政府官员、银行及商界代表出席开幕仪式。活动以折扣优惠回馈澳门社区，旨在刺激本地消费及经济，同时为本地居民及游客打造购物休闲热点。本年"金沙物美嘉年华"第三度载誉归来，适逢中秋佳节举行，期望在家庭欢聚的日子为本地居民及游客打造周末休闲消费热点，让大家共享天伦之乐；过去两届活动共吸引逾21万人次参与。



金沙中国有限公司总裁王英伟博士周六在澳门威尼斯人金光会展举行的 “2022金沙物美嘉年华” 开幕仪式上致辞。是次活动是全澳门最大规模的消费折扣展，于9月10-12日中午12时至晚上10时于金光会展A及B馆举行，免费开放予公众参与。

作为全澳门最大规模的消费折扣展，"2022金沙物美嘉年华"于9月10-12日中午12时至晚上10时于金光会展A及B馆举行，入场费用全免。金沙中国今年继续开放免费展位予参展商登记参与。嘉年华占地21,000平方米，设有超过530个展位，共分为八个展区：金沙商户区、家庭用品区、亲子用品区、食品专区、健康生活区、体育用品区、文创及IP区，以及儿童游乐区，合共搜罗超过260,000件优惠商品，当中包括12,000件$1限量精选商品，务求让市民和旅客尽情享受购物乐趣。此外，本届嘉年华也一如既往邀请多家本地社服机构参与活动及设置摊位，借此促进社区共融。



一众主礼嘉宾周六出席在澳门威尼斯人金光会展举行的 “2022金沙物美嘉年华” 开幕仪式。

活动期间入场人士享有免费停车优惠，另有穿梭巴士提供免费接送服务往来会场及其他站点，包括南湾澳门国际银行大厦、筷子基大荣超级市场南门、关闸口岸及横琴口岸（澳门口岸区）。



一众主礼嘉宾周六出席在澳门威尼斯人金光会展举行的 “2022金沙物美嘉年华” 开幕仪式后，在金沙中国管理层的带领下参观展场。

为保障公众健康及安全，"2022金沙物美嘉年华"将继续按照有关当局指引实行一系列防疫措施，包括探测体温、佩戴口罩、检查健康码、分隔摊位及提供消毒洗手液；会场外设置人数指针显示以便人流管理，以及定时消毒及清洁场内公共空间及儿童游乐设施等。

金沙中国有限公司总裁王英伟博士表示："原定七月暑期举办的‘金沙物美嘉年华’因疫情延期至九月举行，期间金沙中国团队凭借坚定不移的决心，不断分析最新形势进行修定，本着坚持‘以大带小’支持澳门中小微企业的企业精神以及全面配合澳门特区政府刺激内销经济政策的宗旨，投入大量资源把嘉年华建立成澳门品牌活动。过去两届所取得的经济及社会成效有目共睹。十分感谢中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室、澳门特别行政区政府经济及科技发展局、旅游局、澳门贸易投资促进局、博彩监察协调局的大力支持；活动赞助单位中国银行澳门分行、工银澳门、大西洋银行以及澳门交通银行的积极响应，同时感谢我们长期合作伙伴及协办单位澳门中华总商会及展览承办商的衷诚合作，让活动得以再一次成功举办。"

一连三天举行的嘉年华涵盖购物、美食，以及适合一家大小的玩乐设施及游戏，丰富节目包括：

设有超过 530 个精选展位 ，参展商户更推出 限量澳门币 1 元精选产品 及 低至 1 折的产品折扣优惠

，参展商户更推出 及 交通银行呈献：食品专区 汇聚各地美食，任君选择

汇聚各地美食，任君选择 交通银行呈献：儿童游乐区 设有充气乐园、游戏摊位、运动体验等等

设有充气乐园、游戏摊位、运动体验等等 中银 Smart Kids 呈献：小厨神工作坊 由金沙中国餐饮团队带领，小孩们化身小厨师，即场制作迷你披萨及广东手工烧卖等，一尝入厨滋味；工作坊费用全免

由金沙中国餐饮团队带领，小孩们化身小厨师，即场制作迷你披萨及广东手工烧卖等，一尝入厨滋味；工作坊费用全免 工银 e 支付呈献： K 歌之王歌唱比赛 2022 分为成人组及青年组，比赛于嘉年华第二天（周日）起举行，颁奖仪式则于周一举行

分为成人组及青年组，比赛于嘉年华第二天（周日）起举行，颁奖仪式则于周一举行 大西洋银行呈献：街舞争霸赛2022为年青一代街舞爱好者提供竞演平台，参加者以3至8人团体赛的形式参与；比赛于周六举行

"2022金沙物美嘉年华"由金沙中国主办，澳门中华总商会协办，并得到澳门特别行政区政府经济及科技发展局、旅游局及澳门贸易投资促进局的大力支持；同时获得中国银行澳门分行、工银澳门、大西洋银行及交通银行澳门分行诚意赞助。

出席开幕式的主礼嘉宾包括：澳门特别行政区政府旅游局局长文绮华、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室经济部副部长杨皓、澳门贸易投资促进局行政管理委员会代主席余雨生、经济及科技发展局副局长陈子慧、博彩监察协调局博彩研究及联络厅代厅长杜子柔、澳门中华总商会副理事长崔煜林、中国银行澳门分行资深业务总监杨志光、工银澳门副行政总裁黄献军、澳门大西洋银行助理总经理杨晓森、交通银行澳门分行副行长夏颖、王英伟博士、金沙中国有限公司首席营运总裁郑君诺、金沙中国有限公司高级副总裁兼财务总裁孙敏其，以及金沙中国有限公司度假村营运高级副总裁麦萃贤先生。

"2022金沙物美嘉年华"欢迎本地居民及游客通过多款电子支付平台，包括由澳门特区政府所推出的电子消费券进行交易，让消费更便捷。

更多关于"2022金沙物美嘉年华"，请浏览官方网站：

https://www.sandsresortsmacao.com.cn/shopping/sands-shopping-carnival-2022.html

关于金沙中国有限公司

金沙中国有限公司（香港联交所：1928，"金沙中国"或"公司"）是一所于开曼群岛注册成立的有限公司及在香港联合交易所有限公司上市的公司。金沙中国是澳门最大的综合度假村经营商，于路氹金光大道上设有澳门威尼斯人®、澳门百利宫®、澳门巴黎人，以及澳门伦敦人® 等物业项目，同时拥有及经营位于澳门半岛的澳门金沙酒店。公司旗下的各综合度假村集合多样化的娱乐消闲、商务设施及客运业务，包括大型会议及展览场地、各式餐厅食肆、购物中心、于金光综艺馆、威尼斯人剧场、巴黎人剧场、伦敦人剧场及金沙剧场举行的世界级娱乐表演，以及来往港澳的金光飞航高速渡轮服务。公司在路氹金光大道的各物业发展项目，坚定并持续地为建设澳门成为世界旅游休闲中心贡献力量。金沙中国是全球度假村发展商拉斯维加斯金沙集团股份有限公司（纽约证券交易所：LVS）的附属公司。

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