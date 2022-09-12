寺登村的古朴韵味（走进传统村落）文旅·体育人民网

本报记者 张 帆 李茂颖 2022年09月12日05:08 | 来源： 人民网－人民日报 小字号 图①：远眺沙溪古镇，丰收的田野与错落的民居相映成趣。 图②③④⑤：剑川木雕部分工序：立意线描、打粗坯、打细坯、打磨。 图⑥：精美的剑川木雕作品。 图⑦：寺登村中的古戏台雕梁画栋、古韵悠长，吸引众多游客在此参观游览。 图⑧：游客来到寺登村，品尝当地茗茶，感受悠闲生活。 图⑨：身着传统服饰的寺登村村民展示当地美食八大碗。 图①⑧⑨均为苏金泉摄（资料图片） 图②③④⑤⑥⑦均为高志成摄（资料图片） 地处云南省大理白族自治州剑川县沙溪镇的寺登村，曾经是茶马古道上影响力很大的集镇。黑潓江的清波静静流淌，古集市的槐树默然伫立，见证着古村的热闹与沉寂，也见证着它再度走向繁荣。2001年，寺登村寺登街入选世界纪念性建筑遗产保护名录；2012年，寺登村被列入第一批中国传统村落名录。 生活在此处。当夕阳的余晖没过古老的戏台，参天的古槐树才开始迎来属于它的热闹。 若有若无的槐香中，人们聚集在树下聊天，孩童们嬉笑打闹着，奔跑在寺登村广阔的四方街上，时光被拉得悠长，仿若回到了曾经人声鼎沸的集市。