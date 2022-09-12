中秋旅游数据报告出炉：本地游活跃，高星酒店预订占比增幅明显中秋旅游_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 9月12日午间消息，飞猪、携程、去哪儿等多家企业发布了中秋假期期间的数据报告。 飞猪方面显示，在低风险地区，本地游及周边游较为活跃，本地酒店订单量环比上月同期增长52%。超五成消费者选择提前1天才去预订中秋旅游产品，提前7天预订的消费者占比不足15%。中秋露营订单量环比上月同期增长超4倍。露营消费群体中，90后年轻用户和80后亲子人群占比接近9成。 携程报告显示，今年中秋旅游热度达到今年小长假顶峰，日均订单量较端午呈双位数增长、较清明和五一增长一倍以上。中秋本地及周边民宿订单占比超7成，周边亲子订单占比较端午增长22%。出游人群主要由本地、周边客群构成，占比超过六成。本地景区、主题玩法和乡村民宿订单增长显著，周边游热门城市TOP10为：杭州、广州、南京、苏州、上海、北京、郑州、合肥、无锡、长沙。 去哪儿数据报告显示，受多方因素影响，今年中秋长线游降温，国内航线机票价格有所下降。022年中秋国内机票平均支付价格为624元，环比暑期下降二成，重庆、广州、北京、杭州、西安是热门目的地。 高星酒店预订占比增幅明显，同比2021年中高星酒店占比增长超两成，同比2019年同期中高星酒店…