中秋节还没过完 游客已经忙着抢十一酒店了民宿度假旅游_网易财经

为期3天的中秋假期迎来尾声。受综合因素影响，今年中秋假期以短途探亲游、郊区周边游为主，且更追求氛围感，关键词为赏月、星空、温泉等 度假 酒店 受到青睐。中秋节还没过完，不少人已在做十一 旅游 计划，截至9月12日，一些热门目的地的优质房源被抢先预订，目前房量已紧张；部分网红 民宿 已订满。 赏月、星空、露营酒店搜索量环比上涨超3倍 今年中秋假期呈现假日经济特点，游客更倾向预订设施完善、房型特别的度假型酒店，在中秋寻找假日氛围感。宅酒店、微度假是今年中秋的关键词。 去哪儿大数据显示，高星酒店预订占比增幅明显，同比2021年中高星酒店占比增长超两成，同比2019年同期中高星酒店占比增长达四成。中秋酒店热门搜索词汇中，赏月、星空、温泉、湖景、露营热度最高，平均搜索热度环比一周前（9.3-9.5）上涨超3倍。中秋假期选择连住2天以上的用户超五成，其中热门目的地长沙连住比例超过七成，南京、武汉、上海、舟山连住比例达到近六成。 海上升明月，中秋正值沿海旅游旺季，广东、浙江、山东，江苏等地区，湖景房、海景房预订火热，大落地窗、室内观景赏月是游客选订的重要标准。去哪儿平台上度假型酒店中秋假期预订量环…