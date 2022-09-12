携程：订单较端午呈双位数增长

【品橙旅游】9月12日，携程发布《2022中秋小长假出游总结报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，今年中秋旅游热度达到今年小长假顶峰，日均订单量较端午呈双位数增长、较清明和五一增长一倍以上。在多地倡导就地过节背景下，出游人群主要由本地、周边客群构成，占比超过六成。本地景区、主题玩法和乡村民宿订单增长显著，周边游热门城市TOP10为：杭州、广州、南京、苏州、上海、北京、郑州、合肥、无锡、长沙。 中秋民宿均价增长近三成 千元订单占比增长59% 秋风轻拂，秋月光满。暂别忙碌的日常，田野乡间、湖畔绿地、静谧山谷成为人们期冀的短暂栖息地，乡村民宿便成为中秋假期首选。《报告》显示，民宿搜索热度在节前一周达到高峰，预订量对比端午增长一成左右，其中乡村民宿热度上升最快，搜索热度基本恢复至去年同期。热门民宿预订城市TOP10为：北京、杭州、上海、舟山、大理、长沙、广州、湖州、厦门、常州。 这个中秋，做月饼、制花灯、采蔬果、赏明月、饮花酒…民宿提供的丰富活动令人目不暇接。根据《报告》数据，中秋本地及周边民宿订单占比超7成，周边亲子订单占比较端午增长22%，择一民宿，享受一日十二时辰的充盈和放松，成为全…