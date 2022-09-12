我国最适合养老的3个城市！风景美丽，气候宜人！具有幸福感城市三亚鼓浪屿厦门旅游

如今的旅游，已经不再是单纯的城市观光、景点、娱乐活动了，而是一种“旅居”的方式，那就是前往一座陌生的城市，住上一段时间，甚至有很多人会因为对这座城市的喜爱，而选择在这里定居，这是一种时尚的“旅居养老”。这三个城市，是老人们最理想的居住之地。 1、“成都”，天府之国 成都，又名蓉城，位于四川平原的中心地带，自古盛产丰饶，被誉为“天府之国”。成都作为国家历史文化名城，蜀文明的发源地在这里，历史文化积淀十分深厚。 如果说成都是国内“最慵懒”的都市，恐怕没几个人会不同意，成都的懒散从古至今就存在，成都的公园、茶楼里，那些悠然自得的喝茶下棋的老人，现在已经成为了旅游者的一道亮丽风景，在成都，很容易碰到一批“志同道合”的好朋友。 成都作为中国旅游胜地，拥有丰富的旅游资源和丰富的旅游资源，其中宽窄巷子、武侯祠、文殊院、人民公园、大熊猫基地等都是旅游胜地。 成都也获得了众多城市的殊荣，例如中国最快乐城市，风景秀丽的山水城市，国家卫生城市等等。 2、厦门的“海上花园” 厦门，又称鹭岛，是“海上花园”，是我国东南沿海的重要港口和旅游胜地。她是国家园林城市，全国宜居城市，中国最幸福城市，并荣获联合国人居奖…