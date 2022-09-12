牙科行业可以将这些工具用作指南，提高工作环境的可持续性，并通过跟踪进展情况表彰其所做的努力。

日内瓦2022年9月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — FDI世界牙科联盟（FDI）今天推出可持续牙科工具包，帮助牙科行业了解他们可以采取哪些行动来确保其工作在环境方面的可持续性。通过为牙医和牙科团队提供工具和战略来实施更加绿色的实践以及跟踪进展情况，FDI希望以切实可行的方式为减少执业者对环境影响做出贡献。

该工具包是于今年早些时候发布《关于环境可持续口腔保健的共识声明》之后开发，该共识声明概述了改善牙科可持续性的挑战和解决方案。该联盟还认为，口腔保健部门有责任在不危及患者福利的情况下提供环境可持续的护理。

"牙医和牙科团队可以在减少牙科对环境的影响方面发挥积极作用，同时保障最佳患者护理。这个线上可持续牙科工具包是帮助牙科行业朝着采取措施减少碳足迹迈出的重要一步。" FDI总裁Ihsane Ben Yahya教授表示。她继续说道："我希望我们今天的工作将对我们的子孙后代产生积极影响，让他们能够享受健康的生活和地球。"

该工具包是作为FDI牙科可持续性项目的一部分而开发，包含一个互动平台，通过为用户提供切实可行的解决方案，指导用户朝着更可持续实践的方向推动其活动。牙医及其团队可以接受不同的挑战，并因此获得铜奖、银奖或金奖。互动挑战将为牙科团队提供工具，以提升认识、实施变革并使环境变得更加可持续发展。我们鼓励世界各地的牙科组织和执业者作为团队注册并做出环保选择，以展示他们对我们地球的承诺。

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FDI世界牙科联盟推出使牙科更可持续的工具包 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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