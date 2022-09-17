旅游 湖南益阳第四届洞庭湖生态文化旅游节在沅江开幕_TOM旅游

9月17日， 2022年沅江市文旅融合发展大会 暨湖南·益阳第四届洞庭湖生态文化旅游节在烟波浩淼、美景如画的湖南益阳沅江市浩江湖畔开幕。 节会正式开幕 高慧 摄 据了解，2017年至2019年，益阳市先后以“益山益水 益美益阳”“青山绿水 沅来真美”“洞庭沅江 水上之城”为主题，举办了三届洞庭湖生态文化旅游节和水上运动节。暌违三年，本届洞庭湖生态文化旅游节以“洞庭名郡 水城沅江”为主题，继续围绕洞庭湖做足天下水文章，擦亮沅江水城名片，彰显“美丽湖城、文旅湖岛、生态湖洲、鱼米湖乡”特色，实施“产业强市、生态立市、文化兴市”战略，努力把沅江建设成洞庭湖区核心城市。 今年正值沅江建县1500周年，借此契机，沅江坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展。本次节会期间，沅江市推出湖南省第八届语言艺术节、洞庭湖诗歌艺术节、《南洞庭赋》大型情景演出、沅江微型马拉松赛、浩江湖垂钓比赛、胭脂湖沙滩音乐啤酒节、“味道湖南·沅江味道”美食周、乡贤高峰论坛等内容丰富的主体活动。 沅江微型马拉松赛开跑 孔爱元 摄 开幕式上，沅江市举行了招商顾问聘任仪式，聘请冯亮、刘德军等5位乡贤代表为该市招商顾问。还举行…