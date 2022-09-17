2015年，父亲偷拿酒店矿泉水，儿子喝下当场身亡，酒店：不关我事 寄予看社会 2022-09-17 20:50 江西 关注 “他就喝了一口酒店中的矿泉水”， 2015年10月，一桩“苏州五星级度假村惨案”引起了社会的广泛关注。 死者因喝了酒店中的一瓶“矿泉水”，而导致毒发身亡，可酒店里瓶装水又怎么会有毒呢？ 打开网易新闻 查看更多图片 资料图 饮“水”后中毒身亡 死者名叫郑平，是个43岁的四川人，平时他忙于工作，很少陪伴在家人的身边，于是趁着国庆小长假期间，携父母妻儿前往苏州的某5A级度假村，并在里面的酒店住下。 10月6日当天九点多的时候，郑平起床后觉得口渴难耐，但是自己房内的矿泉水已经喝完，便去父母的房间里找水喝。 资料图 他看到桌上正摆着三瓶矿泉水，随手便拿了一瓶水大口喝下，可是才刚吞下第一口，郑平就立即感到身体不适。 他的口腔和食道骤然传出阵阵火辣的痛感，胃里更是感觉烧灼了起来，还有无数只蚂蚁在肠子里啃咬，他难受至极，强撑着去洗手间里洗嘴。 不远处的妻子听到丈夫痛苦的呼喊声，立即跑来查看情况，隐约听到丈夫说什么喝到硫酸了。 打开网易新闻