重塑健康未来

上海2022年9月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年11月，全球领先的医疗健康企业强生公司将连续第五次再赴中国国际进口博览会的"东方之约"。本届进博会上，强生将以"重塑健康未来"为核心主题，总面积超1100平米的"双展台"惊艳亮相，全方位展示旗下医疗科技、制药、消费者健康业务的创新产品、技术、数字化智能医疗解决方案，以及强生支持政府提升优质医疗资源均衡普惠、助力实现"共同富裕"愿景目标的创新举措和丰硕成果。

强生不仅是进博会7.2馆医疗器械及医药保健展区最大的展商之一，也是展区内唯一一家展出全生命周期医疗健康解决方案的参展企业。在千平展台上，强生以"共享创新成果"、"共建数字生态"、"共创健康社会"为主线，生动诠释公司矢志提升优质医疗资源的可及性和可负担性、构筑人类健康未来的使命与担当。此外，强生还将在全新设立的6.2馆"展商变投资商"主题展示区进行布展，分享公司借力进博会"磁力效应"、加速医疗创新成果落地的成功案例，进一步展现强生助力高质量医疗体系建设的决心。

本届进博会上，强生将展示来自旗下医疗科技、制药、消费者健康三大业务的近200款创新产品，包括约40款"全球首秀"和"中国首秀"，展现针对心脑血管疾病、高发肿瘤、骨科、精神疾病、白内障等多个高发病种的全球医疗创新趋势和前沿解决方案。今年的展台亮点包括：

全球第一款、也是唯一一款 一年两针有效治疗精神分裂症患者的药品棕榈帕利哌酮酯注射液（PP6M）*；

特别根据儿童眼睑特点设计的全球首款硅水凝胶日抛近视防控软镜ACUVUE® Abiliti 1-Day*, 采用了创新的非同轴焦环增强设计（RingBoostTM）专利技术，使其与传统的多焦/双焦近视防控软镜相比，可以达到更高的近视离焦强度、更好的近视防控效果，同时保证儿童清晰的视力，是一款集创新的科技、材料和工艺于一身的近视防控软性接触镜产品；

刚刚经国家药品监督管理局创新医疗器械绿色通道批准上市， 国内首个 颗粒状的再生氧化纤维素止血产品SURGICEL®（速即纱）聚积颗粒，研发灵感来源于薯饼形状，可用于多种类型外科手术中，凭借其独特的颗粒结构提升术中止血效率，创新赋能外科手术更安心、更高效。

自攻设计的免打结锚钉HEALIX ADVANCETM Self-Punching Anchor，在肩袖手术中无需预开口、寻找孔道，让临床医生手术操作更便捷；

远端闭合双层网篮取栓支架EMBOTRAP® III*，其独特的远端闭合的结构，双层网篮开环式的设计，清晰的支架可视性，实现对急性缺血性脑卒中患者的救治；

TYLENOL®为儿童特殊需求提供了不同解决方案*。不同年龄段的儿童对用药剂量、给药方式、口味等有特殊要求。TYLENOL®提供多种剂型规格和口味选择，带来更安心的用药体验。除解热镇痛以外，TYLENOL®还拓展到儿童感冒领域，缓解多种感冒症状，为儿童的健康成长保驾护航；

靶向EGFR-MET的双特异性抗体Amivantamab*，用于治疗表皮生长因子受体20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的靶向治疗；

强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群表示："进博会是展现中国改革开放、促进创新合作的重要平台。强生期待通过进博会展示全球领先的创新医疗解决方案，并将继续在这一重要平台上携手政府和各界伙伴，以开放、共享的精神，助力推动医疗健康领域的资源相通、产业相融、创新相促，让14亿老百姓享受到更多国际领先的优质医疗资源，为筑牢民生福祉的健康之基添砖加瓦！"

*该产品尚未获得中国国家药品监督管理局批准上市

强生五赴"进博之约"，擘画健康中国新画卷 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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