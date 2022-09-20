新北市續簽MOU媒合交流 高中職生出國1年免休學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者高華謙新北20日電）新北市政府教育局今天表示，今年再與國際扶輪續簽國際交換媒合備忘錄（MOU），繼續推動新北高中職學生免休學出國1年計畫；這3年來，媒合250名交換生進行跨國學習。 新北市教育局發布新聞稿指出，自民國108年起與國際扶輪簽訂國際交換生單一媒合平台合作備忘錄，推動新北高中職學生出國1年免休學交換留學計畫，國外學生也可到新北市學習，今年再續簽2023到2026年度備忘錄，豐厚學生國際體驗及視野。 教育局表示，原本預計每年讓150名至200名交換生跨國學習，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，簽訂3年來，新北學生出國及外籍生到新北的交換生累計250名；未來解封後，將延續並擴大締結姊妹校與媒合國際交換生。 今年新北學生雖因COVID-19疫情沒有出國，但仍有10個國家、共22名外籍交換生到台灣，包括義大利、丹麥、比利時、芬蘭、德國、巴西、法國、美國、日本及西班牙；外籍交換生在8月底完成居家檢疫，陸續進入12間學校學習。 從丹麥到台灣就讀新店高中的阿瑪利（Amalie，中文名：游艾美）表示，新北市與丹麥都有便捷大眾運輸系統、美麗公園，且同學都很暖心積極與她互動，倍感熟悉與溫暖，希望能學好中文，了解新北文化及感受溫暖的人情味。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 來自美國4000人小鎮的伊森貝瑞（Ethan Berry，中文名：游奕森）到三重商工交流，他首次到擁有400萬人口的新北市，彷彿進入大觀園，無論師生或社區民眾的人情味，讓他有家的感覺。 新北市副市長謝政達表示，新北市這4年來積極推動國際教育，締結國際姊妹校達124校，超過6800名技職學生參與實體及線上藝術文化交流、體育賽事、教育旅行及英語營等，豐厚學生國際體驗及視野。（編輯：戴光育）1110920