《門當》況明潔戲裡和樊光耀大搞情趣 戲外對浪漫慢半拍

羅仕倫 / 台北市 況明潔與樊光耀在華視、三立戲劇 《門當互懟愛上你》中飾演一對恩愛夫妻，老公樊光耀常在生活中製造生活情趣，讓老婆驚喜接招，況明潔表示浪漫不是年輕人的專利，覺得「老夫老妻」更要製造一些最浪漫的事，劇中樊光耀做錯事求老婆原諒，特地安排浪漫花瓣加土味情話連發，錄影時樊光耀體溫飆高，況明潔也臉紅心跳，笑說：「雖是演戲，但對女生來說，這招好像還是很受用的喔！」 由於劇中老公樊光耀搞情趣，讓況明潔翻出多年前照片，想到結婚前與老公到峇里島，那次是她除了工作之外，第一次真正休假旅行，當天況明潔被老公帶出去下午茶，就請飯店人員開始安排，回來後吃鐵板燒，發現用鹽在鐵板上寫況明潔英文名字，當下覺得「喔～還蠻浪漫的。」回房間後，一開門就發現有蠟燭一路擺到房間，她還想說天色暗了嗎？有蠟燭應該也蠻正常的，然後老公就一直引導她看，她還遲鈍問說：「幹嘛滿地花瓣？」因為燈光也不是很亮，根本看不出來那是什麼東西，怎麼一坨黑黑的？到後面才發現水池灑滿玫瑰花瓣，氣的老公說怎麼會有人那麼蠢，況明潔笑說因為這不是我老公會做的事情，而且她又是那種慢半拍的。 況明潔很怕驚喜變驚嚇，加上老公個性，所以平時不管是生日、紀念日，他都不常出招，她說：「因為我很不喜歡，那次是我人生中第一次的驚嚇當中有浪漫。」像她和老公第一次約會，人家都是送一束花，可是因為況明潔不喜歡這種，結果老公就送上一盒洗好、剪好的葡萄。葡萄梗還是用剪刀一根一根剪好的，吃葡萄的時候就很好剝，這種務實的浪漫她就喜歡。而況明潔在老公50歲生日時也難得給他一個驚喜，找了他一堆的朋友，現場布置LED小蠟燭燈，用蠟燭把「壽」字圍起來，但LED蠟燭是白色，覺得不吉利，然後還剪紙把燈包起來，變成紅色的蠟燭，一堆人來吃飯最後他灌醉。況明潔說老公那一次有嚇到，因為我從來不做這種事，而且做這種事很累欸。那我想說五十歲的生日，要給他過一過。 況明潔經常在臉書曬恩愛，說老公有多體貼，問他們可會像劇中的樊光耀 Cosplay 扮可愛？她不考慮就說：「我會覺得他瘋了，我應該要抓他去醫院檢查一下，是不是老人癡呆了。」 光拍戲這樣她都會笑死，不過況明潔透露有一種事老公會常做，那就是她在洗澡的時候，老公會偷偷脫光衣服自己跑進來一起洗，笑說第一次的時候被嚇到，那時她專心洗頭，突然一轉身，有人從後面跑出來，嚇到想狂奔出去！跟老公說不能這樣，因為會嚇到，而且萬一滑倒怎麼辦，後來他都會先脫完衣服，然後說：「我要進來囉！」而老公最務實是在況明潔五十歲生日的時候，那時她房子還有剩下三百萬的尾款，老公就給了一個大紅包，把尾款都付掉，還不忘強調「是幾百萬欸拜託！」精彩的戲劇內容敬請鎖定週一至週五晚間9點在華視主頻，晚間8點在三立都會台 點我看更多華視新聞＞＞＞ 況明潔和樊光耀在《門當互懟愛上你》飾演一對恩愛的夫妻 況明潔和樊光耀在《門當互懟愛上你》戲裡大搞浪漫 況明潔當年旅遊老公製造驚喜 新聞來源：華視新聞