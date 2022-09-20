北京2022年9月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国内首批冷板式液冷数据中心核心器件技术规范顺利通过项目评审和论证，在开放计算标准工作委员会（OCTC）获批立项。浪潮信息作为标准主要发起单位和撰写单位，将牵头围绕冷板、连接系统、冷量分配单元、监控系统等冷板式液冷数据中心核心器件制定规范，推动液冷标准化、产业化发展。

当前，信息技术的快速发展极大改变且便利了人们的生活方式，是继农业革命、工业革命之后，新一轮的数字革命。作为承载信息的枢纽，数据中心扮演着越来越重要的角色。在享受数字化带来的便捷之时，也应该注意到其快速发展所引发的矛盾：双碳背景下，数据中心快速扩张所引起的能耗增长；算力需求导致芯片功耗激增所引发的散热问题。

可以预见，未来数据中心将更加高效的承载算力，不断朝向绿色低碳化发展。其中一个重要方向，就是数据中心由传统风冷散热向液冷散热的转变。然而，液冷产业发展还受到诸多阻力，标准化的架构设计与接口是一项重要课题：当前国内外服务器与存储等电子信息设备液冷标准不一，不同厂家的产品规格与接口存在较大差异，导致无法对液冷系统进行有效判断和评估，这也给电子信息设备液冷的生态建设和规模化推广带来极大困难。

开放计算标准工作委员会（OCTC）成立于2022年，隶属于中国电子工业标准化技术协会。OCTC旨在联合最终用户、系统厂商、核心组件供应商、科研院校，建立适用于新型数据中心的先进技术标准，完善上下游产业链生态，推进产业高质量发展，满足国家对于数据中心绿色、集约、高效发展的要求。

OCTC的创始成员分属于互联网、通信、金融、能源最具创新意识的行业头部用户，以及领先的系统厂商，以开源开放为基本准则，统一技术规划和标准，实现生态共建、标准共享、技术共用。

2022年5月，依托于OCTC组织下的互联网、金融、通信等企业以及芯片厂商、液冷核心部件制造厂商、高校科研机构，OEM厂商等近30家公司协同，浪潮信息作为主要发起单位和撰写单位，牵头立项了4个重量级冷板式液冷数据中心核心器件技术规范，该标准规范一举填补了冷板式液冷数据中心标准的空白，分别为：

《服务器及存储用液冷部件技术规范第1部分：冷板》；

《服务器及存储用液冷部件技术规范第2部分：连接系统》；

《服务器及存储用液冷部件技术规范第3部分：冷量分配单元》；

《服务器及存储用液冷部件技术规范第4部分：监控系统》。

（以下简称《技术规范》）

《技术规范》涵盖了冷板液冷系统中关键部件冷板，连接系统，冷量分配单元及监控系统的设计规范、标定规范、测试规范等，规定了从选材、外观、结构、性能、冷却液、生产的技术要求，试验方法、质量评定程序及标志、包装、运输和贮存等上百条要求，真正实现了从设计到加工到检验、应用的全生命周期规范化。

《技术规范》通过标准化各项参数要求，统一技术门槛，进而有效地推广液冷技术在数据中心的应用和发展。它有三大优势：有利于部件厂商更快的掌握液冷关键部件设计、加工与生产环节，促进良性竞争与液冷部件产业的健康发展；有利于为服务器和存储设备厂商液冷部件选型提供技术依据，实现整机成本优化；有利于终端用户在液冷数据中心系统及设备选型阶段更加精准与便捷地决策，减少方案对比的冗杂度。

未来，OCTC将秉持标准共享、生态共建、开源开放等原则，共同打造领先的新一代数据中心标准。

液冷数据中心核心器件技术规范在OCTC开放计算标委会成功立项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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