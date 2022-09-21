他拍到「奇萊山神獸」畫面超仙! 水鹿現蹤宛如《魔法公主》

圖片LongHwa Liu 授權提供 林彥廷 綜合報導 / 花蓮縣 不少民眾喜歡登山，探訪山林秘境，不只能夠親近大自然，一睹自然生態與美麗的風景，偶而也會有意外的收穫。網友LongHwa Liu日前在進行3天2夜的登山行程，遇到奇萊山上的水鹿，而水鹿出現的時候還「自帶氣場」般，身後有一片薄霧，LongHwa Liu也立即拿起身上的相機紀錄下這難得的一刻，並分享到臉書社團「台灣百岳之美」，吸引許多網友朝聖。 圖片LongHwa Liu 授權提供 他在奇萊山拍攝到「神獸」 絕美畫面超仙 LongHwa Liu在臉書社團「台灣百岳之美」中分享一張超仙的照片，照片中只見一隻水鹿站在畫面中央，後有連綿山巒與一縷輕煙，絕美的畫面也讓他說「神獸自帶登場的特效非常亮眼和帥氣」。 LongHwa Liu日前規劃3天2夜山旅行程，登上奇萊主山遇到「神獸」水鹿，甚至還有小水鹿出現，而水鹿們也不害怕人類，自在的站在原處，對此，LongHwa Liu表示，聚焦相遇的缘分，按動快門定格在美好瞬間，「這都將是我日後的美好回憶」，他也感謝山神眷顧，讓順利圓滿結束。