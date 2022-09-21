泰国曼谷2022年9月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，在曼谷举行的华为全联接大会2022上，华为全面阐述了数据存储产业"以数据为中心"的创新理念，聚焦场景需求为行业场景找技术，推出场景化的存储产品和解决方案，助力企业释放数据生产力。

华为认为，数字化时代，向数据要生产力，数据存储面临四大变化：

1. 从传统数据库到分布式数据库、大数据、人工智能等多样化新兴应用蓬勃发展。

2. 数据热度不断攀升，对数据分析处理的实时性要求越来越高。

3. 自然灾害、人为操作失误等频发，从防止物理性破坏到防止人因性破坏，提升企业数字化韧性是当务之急。

4. 数据存储的绿色节能成为常态化要求。

华为数据存储产品线总裁周跃峰表示，华为数据存储将积极拥抱变化，深入践行"以数据为中心"的理念，面向生产交易、数据分析、数据保护等数据应用场景，构建可靠、高效的存储底座。



华为数据存储产品线总裁周跃峰

生产交易

面向金融Core banking，医疗HIS等场景，OceanStor Dorado全闪存存储，在领先的SAN基础上全面增强了NAS能力，NAS和SAN共享FlashLink智能盘控配合算法和SmartMatrix 高可靠全互联架构。业界唯一的Active-Active NAS双活能力，为文件业务提供连续性保障。

数据分析

面向高性能数据分析HPDA，医疗PACS等场景，OceanStor Pacific分布式存储，通过大小IO自适应数据流、融合非结构化数据索引、超高密硬件和弹性EC算法等技术架构突破，打破数据分析的性能墙、协议墙和容量墙，大幅提升数据分析处理效率30%以上。

数据保护

对于自然灾害或者人为因素导致的破坏，华为存储提供全面的数据保护能力。在容灾上，提供本地高可用、同城双活、两地三中心等多种容灾方案。在备份上，OceanProtect专用备份存储实现业界3倍备份带宽、5倍恢复带宽、72:1数据缩减率。同时，华为提供从主存储到备份存储的全方位防勒索存储解决方案，使用机器学习模型进行勒索软件检测，检测率达99%以上。

自动化管理

对于存储运维管理，传统方式耗时耗人，通过部署DME可以实现规-建-维-优全生命周期自动化运维管理，提前14天硬盘故障预测、提前90天容量预测，从而帮助运维人员从繁杂的例行工作中解放出来，投入到更加有创新性的工作中。

容器存储

容器是当前行业热门的创新技术，在互联网、金融等领域非常流行。OceanStor Dorado NAS 实现容器应用和存储解耦部署，应用和存储按需扩展；同时OceanStor Dorado NAS提供跨节点数据共享以及比业界标杆高30%的资源调度效率。

多云

随着企业云化演进的不断实践，多公有云加多私有云正逐渐成为向云演进的最佳选择。数据集中共享存储、应用部署在多云是企业面向多云演进的最佳IT架构，存储厂商将专业存储以软硬件一体或者纯软件的方式部署到公有云平台，帮助企业实现数据的跨云平滑演进。华为存储正在积极开展这方面的创新实践。

周跃峰表示，我们正在迎来YB数据时代，数据应用蓬勃发展，华为数据存储将以数据为中心，为客户构建可靠存储底座，释放数据生产力，最大化数据价值。

为场景找技术，华为推出系列存储产品方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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