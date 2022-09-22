北京2022年9月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，上海天数智芯半导体有限公司（以下简称"天数智芯"）的云端训练通用GPU芯片天垓100与浪潮AIStation智能业务生产创新平台完成兼容性适配认证，将为自动驾驶、智慧城市、智慧金融、智慧医疗、智能制造等典型AI应用场景，提供兼具高性能、通用性和灵活性的AI计算加速方案。

天数智芯是国内领先的通用GPU高端芯片及超级算力系统提供商。其天垓100 GPU芯片采用7纳米制程工艺和2.5D CoWoS晶圆封装技术，集成240亿晶体管，支持多精度数据类型标准或混合训练，提供片间互联扩展，AI算力密度与能效比业界领先。当前，天垓100已支撑近百个客户在人工智能领域进行超过两百个不同种类模型训练，ResNet50、SSD、BERT等骨干网络模型的性能比肩国际市场主流产品。此外，天垓100还广泛支持传统机器学习、数学运算、加解密及数字信号处理等领域，已适配X86、Arm等各种类型CPU架构。



天数智芯天垓100芯片

本次适配认证测试完成了ResNet、BERT、Yolo、VGG、MMDetection等典型深度学习算法的验证，覆盖计算机视觉、智能文本处理等典型场景。测试结果显示，运行在浪潮AI服务器上的天垓100 GPU芯片与浪潮AIStation平台在AI计算性能、兼容性和稳定性等均达到优异。借助浪潮AIStation平台优秀的算力调控能力，行业客户能够灵活使用和拓展天垓100的算力，并且达到与业界先进GPU相当的训练性能和扩展性，满足关键性AI应用需求。

通过本次测试认证天数智芯将进一步完善其面向数据中心市场的战略布局，释放国产通用GPU的强大计算和多场景覆盖能能力，实现国产异构芯片业务流程的优化，简化创新生产活动的算力获取与利用，聚合国产芯片框架与算法形成案例、技能库，加速国产芯片业务落地应用。

浪潮AIStation是面向企业级训练与推理场景开发的智能业务生产创新平台，实现从模型开发、训练、部署、测试、发布、服务的全流程一站式高效交付。通过对计算资源、数据资源、深度学习软件栈资源进行统一管理，AIStation为环境构建、模型开发、模型训练、模型评估、模型推理、上线部署全链条全面提速，加快AI开发应用创新落地。

天数智芯GPU芯片天垓100完成与浪潮AIStation适配认证，高效释放AI算力加速AI应用落地 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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