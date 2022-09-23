0+3一文看清｜醫學監察點任揀 7日4核檢 外出限制登機要求一覽

本港新冠肺炎疫情持續，不過隨着世界各地逐漸開放入境檢疫政策，特首李家超今日（23日）公布，下周一（26日）起入境檢疫安排將改為「0+3」，即抵港人士不需指定酒店檢疫，可直接回家或赴住宿酒店。不過在抵港後三日，相關人士將獲「黃碼」，不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧及戲院等。 在檢測方面，當局公布取消外地來港前要提交核酸檢測陰性證明的要求，改為只須提交快速測試的24小時陰性結果。不過旅客抵港七日內，須每日進行快速測試，而在抵港當日、第2日、第4日及第6日均要核酸檢測，即七日內要做四次核酸檢測。 李家超今日公布，隨着本港確診數字漸平穩，平衡多方因素後，決定下周一起海外及台灣機場來港人士的入境檢疫安排，將由現時「3+4」改為「0+3」，代表抵港後毋須在指定酒店中接受檢疫，可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間亦可以外出。而抵港人士離開機場時可自選交通工具，包括公共交通工具。 1. 外出活動限制 當局解釋，抵港當日將定為第0日，須在機場接受核酸檢測。而得到陰性結果後，會被派發「疫苗通行證」黃碼三日，期間可以外出，但不能進入主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧、健身中心、美容院及按摩院及卡拉OK等。 抵港人士如在抵港第二日的核酸檢測中得到陰性檢測結果，即可在抵港第三日早上9時完結醫學監察，「疫苗通行證」亦會獲派發藍碼，解除黃碼限制，可入表列處所如食肆、酒吧等。至抵港第7日早上9時起，觀察期即完結，不再設檢測及出行限制。 ▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼ + 10 2. 簡化登機要求 現時來港的旅客，登機前要出示核酸檢測陰性證明。李家超指，因應外地現時不易找到核酸檢測服務，取消外地登記時提交核酸檢測陰性證明，改為只須提交快速測試24小時陰性結果，以便利旅客來港。醫務衞生局局長盧寵茂則建議，旅客可在上機前先做電子申報，並取得二維碼。 3. 檢測要求 在新安排下，抵港人士同樣要在機場接受核酸檢測，不過下周一起旅客毋須在機場等候結果，可在採樣後即時回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，即由「TEST AND HOLD」，改為「TEST AND