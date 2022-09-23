11開放自由行！航空公司新航線、旅行社優惠一次看，立刻遞假單

可以去日本自由行了！首相宣佈再度放寬邊境政策，入境免簽證、取消每日入境人數上限，若真的10/13「0+7」新制上路，就真的該刷機票啦！ by Benny – 2022/09/23 更新 Photo／DR 準備好買機票出國囉！繼9/22中央流行疫情指揮中心宣布可望在10/13開放「0+7」新制上路，屆時入境台灣免隔離後，日本也傳來好消息：10/11開放國外旅客自由行，真的可以來趟久違的日本行了！ 富士山 日本首相岸田文雄宣布再度放寬邊境管制政策，10/11起開放外國旅客自由行、重啟入境免簽證，更取消每日入境人數上限，加上近期日圓貶值，正是時候前往思念已久的城市遊玩、大嗑一波美食。 為了迎接報復性旅遊熱潮，各家航空公司推出優惠、加開航班。台灣虎航慶祝成立8週年，9/22開賣單程未稅機票88元起；星宇航空則將東京、大阪航線增班，10/28起更開航札幌、沖繩航線，讓前往日本旅遊的民眾多了全新「精品」等級的航空體驗。 東京晴空塔 各大旅行社同樣摩拳擦掌迎接旅日熱潮，雄獅旅遊推出10/11出發的推出「東京酷航自由行7日」，每人只要17888元起；10/13出發的「東京酷航自由行5日」，每人只要15888元起，並都另可加購當地樂園、景點、新幹線等票券。特別於東京設立公司，可提供旅客諮詢、行程安排、日本防疫保險等服務，任何突發狀況都能有中文協助更有保障。 易遊網推出10/16首發啟程的「東京自由行」包機商品，機加酒每人含稅24900元起；Klook繼先前祭出日本旅遊體驗83折早鳥折扣外，9/23下午6點更日本商品快閃92折，輸入「好久不見日本」活動網頁公佈的優惠碼便能再享折扣，限量1500組。KKday同步推出超值優惠，大阪機加酒自由行5天4夜9999元起；東京機加酒7天6夜12999元起。 準備好再次起飛前往心心念念的日本玩了嗎？