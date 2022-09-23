行业领导者支持铝、氨和钢铁行业的零排放计划

Mission Possible Partnership规划出材料生产脱碳路线图

纽约2022年9月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 200多个行业领导者支持Mission Possible Partnership（MPP）"在本十年内实现世界上一些最难减排的碳密集型行业的脱碳"这一战略。

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纽约气候周期间发布了近零排放材料（铝、氨和钢铁）生产的新计划，这些新计划赢得了60多家公司的支持，从而为MPP发布的行业转型战略（STS）（包括空运、海运和陆运）聚集了200多家企业的支持。

这些签署企业反映了雄心勃勃的公司中日益增长的强劲动力，包括钢铁制造商ArcelorMittal、Companhia Siderúrgica Nacional（CSN）、Liberty Steel、SSAB、Rio Tinto、Tata Steel、thyssenkrupp和Vale；铝材制造商Alcoa、Rio Tinto和EGA；和制氨行业的CF Industries、BASF、SABIC和Yara，以及可再生能源提供商Ørsted、Iberdrola和ACWA Power。这三个行业的总计排放约占全球温室气体排放的17%。

MPP是一个众多领先组织的联盟，致力于难减排行业的脱碳，在气候周世界经济论坛的可持续发展影响会议上，该联盟提交了两份新的STS铝和氨报告以及一份钢铁更新战略。参与者包括资深工业家以及政府和金融行业的代表。

MPP首席执行官Matt Rogers表示："这些转型计划与运营相关并且得到了行业的支持，而不是想当然或空想。我们知道如何减少排放，初步部署了当今可用的资源和技术。重中之重是立即采取行动，在这个十年里，我们将与产业、供应链和金融行业合作，理清思路并按照各项资产来制定计划，使净零排放落到实处。"

每个STS都将以到2030年部署现有技术为前提，这一日期对于仍然运营旧经济资产的企业来说迫在眉睫。这些报告详细说明了在清洁能源、新建或改造工厂以及政策改革方面的具体要求（包括实体经济里程碑），以满足契合《巴黎协定》目标的行业碳预算，该目标是到2050年将全球变暖控制在比工业化前水平高1.5度以内。

能源转型委员会（ETC）副主席兼MPP创始合伙人Faustine Delasalle表示："200多位行业领导者对这些战略的支持传递出希望的信号：世界各地的公司都致力于为实现净零排放经济进行大规模投资。ETC联合MPP合作伙伴开发的数据将为关键价值链上的公司、金融机构和政府提供目标和行动信息，并帮助我们所有人确保让决策者负责"。

在钢铁行业，突破性项目的早期进展和增加近零通用钢的供应，对于保持与巴黎协定目标一致的行业碳预算至关重要。MPP估计，净零技术商业化将每年耗费高达2000亿美元，这意味着对氢能、清洁电力和天然气的需求大大增加，而煤炭发电将大幅下降。

Tata Steel安全、健康和可持续发展副总裁Sanjiv Paul表示："这一战略为钢铁行业的脱碳提出了挑战。我们正在与供应商、下游合作伙伴、初创企业、学术界和我们影响范围内的社区合作，努力减轻气候变化的威胁。"

铝在实现世界经济脱碳方面发挥着有效作用。MPP有关通用铝行业的STS将调动成本高达1万亿的清洁电力、材料利用率和回收利用提升来实现95%的碳减排。在如常情况下，到2050年，该行业的碳排放累计将达到370亿吨，是巴黎协定150亿吨碳预算的两倍多。

Emirates Global Aluminium首席执行官Abdulnasser Bin Kalban表示："铝业在整个脱碳经济中发挥着至关重要的作用，但这也反映出制铝方式的重要程度。要在2050年前实现铝业脱碳，需要与其他行业进行迅速而积极的合作，即从开发更多可再生能源到设计容易回收的最终产品。Mission Possible Partnership的路线图将帮助我们实现这一伟大使命。"

MPP预测，到2050年，在绿色氨能作为船舶燃料和发电燃料的新市场驱动下，对氨的需求可能会增加6倍。航运业极具潜力对近零排放氨的需求有生死攸关的影响。政策制定者协调采用、认证和扩展氨作为船舶燃料的新应用对于这一转型至关重要。

新的STS报告遵循有关航空、陆运、海运和钢铁行业的战略。有关混凝土和水泥以及化工行业的战略计划于今年发布。

下载报告

请访问MPP网站：

实现1.5°C净零铝制造目标

https://missionpossiblepartnership.org/wp-content/uploads/2022/09/Making-1.5-Aligned-Aluminium-possible.pdf

实现1.5°C净零氨生产目标

https://missionpossiblepartnership.org/wp-content/uploads/2022/09/Making-1.5-Aligned-Ammonia-possible.pdf

实现净零钢铁制造目标

https://missionpossiblepartnership.org/wp-content/uploads/2022/09/Making-Net-Zero-Steel-possible.pdf

交互式工具

MPP发布了一个交互式‘Explorer’工具，以比较不同地区的脱碳选择，具有生成定制用户场景的功能。 另外还有针对STS分析的Python模型，提供完整的编码和开源输入数据。

铝：探索净零转型

https://dash-mpp.plotly.host/aluminium-net-zero-explorer/

https://github.com/missionpossiblepartnership/mpp-shared-code

氨：探索净零转型

https://dash-mpp.plotly.host/mpp-ammonia-net-zero-explorer/

https://github.com/missionpossiblepartnership/mpp-shared-code

钢铁：探索净零转型

https://dash-mpp.plotly.host/mpp-steel-net-zero-explorer/

https://github.com/missionpossiblepartnership/mpp-steel-model

行业新闻稿

如需了解每份STS报告的详细新闻稿，请访问：

铝新闻稿

https://missionpossiblepartnership.org/aluminium-sts-press-release/

氨新闻稿

https://missionpossiblepartnership.org/ammonia-sts-press-release/

钢新闻稿

https://missionpossiblepartnership.org/steel-sts-press-release/

行业领导者支持铝、氨和钢铁行业的零排放计划 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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