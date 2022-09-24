高雄城市書展開幕 好看好玩齊登場

▲「2022高雄城市書展：左圖右書」於高雄總圖及承風青鳥書店盛大登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.24） [廣告] 請繼續往下閱讀 「2022高雄城市書展：左圖右書」24日於高雄總圖及承風青鳥書店盛大登場！即日起至10月30日每個周末，有市集、講座、書展結合音樂及電影，從白天逛到黑夜，市民及讀者可以選擇自己感興趣及喜愛的場次參加，融入高雄最大的閱讀遊樂場，找尋心之所向。 高雄市副市長史哲於書展開幕首日前來體驗，在高市府文化局局長王文翠、高雄立圖書館代理館長林奕成、總策畫張鐵志、蔡瑞珊的陪同下，透過「港灣書展」及「草地書市」的策展人黃偉倫及洪健哲一同為史哲進行書展的導覽及設計理念，傳達出閱讀與日常構築的想像。 ▲「港灣書展」位於高雄市立圖書館總館1樓廣場，力邀全台獨立書店與出版社參與。（圖／高市圖提供） 史哲到場除了表達對各家出版商、策展人、以及市集職人的感謝之意，也希望市民及讀者能到高雄市立圖書館及承風青鳥一同感受這座城市強大的閱讀遊樂園，體驗這座港灣城市最美的文化底蘊及閱讀力。 「港灣書展」位於高雄市立圖書館總館1樓廣場，力邀全台獨立書店與出版社參與，一走進廣場就可以看見近期深受小朋友及大人喜愛的《麵包國王》故事繪本，本次「港灣書展」集結超過30家出版社齊聚一堂，將自家最知名、暢銷的書籍全數展覽在讀者眼前，歡迎民眾把握開展日起至10月30日止來逛書展、聽講座、愛上搖滾。 ▲「2022高雄城市書展：左圖右書」即日起至10月30日每個周末，有市集、講座、書展結合音樂及電影，從白天逛到黑夜。（圖／高市圖提供） 配合書展主題，位在總館與會館中間的「草地書市」每周末下午1點起至晚上8點，市集書海點亮閱讀港都生活光影。「草地書市」是來自高雄前鎮區的知名市集品牌 La Rue 文創設計，由洪健哲與徐榆翔在2017年成立。書展開展後連續兩個週末（09/24-09/25、10/01-10/02），共邀集超過70攤，來自中南部手作及餐飲品牌，讓閱讀融入日常。 書展中引人矚目的《麵包國王》一書，是由日本電通藝術總監江口里佳所設計，源於她曾幫流行歌手設計專輯包裝、幫奧運選手設計服裝，近年首度跨足繪本創作推出的「麵包國王」系列，吐司造型打破讀者對繪本的想像，而她本人也將從日本來到台灣，於10月8、9日連續兩天的下午兩點半至高市總圖分享日常生活中蹦出的創意點子，以及如何將「喜歡」轉化為創作的方法，歡迎喜愛繪本的爸爸媽媽把握機會報名，帶著家中寶貝參與。 ▲「港灣書展」集結超過30家出版社齊聚一堂，將自家最知名、暢銷的書籍全數展覽在讀者眼前。（圖／高市圖提供） 高雄城市書展另外推出「講座袋著走」活動，搭載近期高市圖最受歡迎的奧樂雞閱讀袋風潮，讀者只要於9月至10月參與指定的場次，每場報到前20名讀者即能拿到集點卡，持該集點卡參與高雄城市書展當月指定場次數並蓋滿集點卡後，可持該集點卡於兌換期間借閱 10 本書，即可於總館 3 樓服務台兌換奧樂雞閱讀袋一只。